Continuar a ler

O correspondente em Lisboa do jornal espanhol explica, no artigo na página 34 do jornal, que "o fenómeno ultra" voltou a mostrar a sua força em Portugal "da forma mais triste possível".



O outro grande jornal desportivo nacional espanhol, o AS, dá conta na página 29 que "Ultras do Sporting atacam os seus próprios jogadores", com Bas Dost a ter de receber tratamento médico na cabeça.



"Vergonha em Portugal", começa por dizer o jornalista, que depois explica o sucedido, com os 'ultras' a chegarem às instalações do Sporting e a começarem por "ameaçar" os jornalistas para que não gravassem o que aconteceu em seguida.



A maior parte da imprensa generalista espanhola noticiou os acontecimentos em Alcochete na terça-feira nas suas páginas de edição internet, tendo hoje decidido não tratar o assunto na edição em papel.



Durante a tarde de terça-feira, cerca de 50 pessoas, de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e outros membros da equipa técnica. O correspondente em Lisboa do jornal espanhol explica, no artigo na página 34 do jornal, que "o fenómeno ultra" voltou a mostrar a sua força em Portugal "da forma mais triste possível".O outro grande jornal desportivo nacional espanhol, o AS, dá conta na página 29 que "Ultras do Sporting atacam os seus próprios jogadores", com Bas Dost a ter de receber tratamento médico na cabeça."Vergonha em Portugal", começa por dizer o jornalista, que depois explica o sucedido, com os 'ultras' a chegarem às instalações do Sporting e a começarem por "ameaçar" os jornalistas para que não gravassem o que aconteceu em seguida.A maior parte da imprensa generalista espanhola noticiou os acontecimentos em Alcochete na terça-feira nas suas páginas de edição internet, tendo hoje decidido não tratar o assunto na edição em papel.Durante a tarde de terça-feira, cerca de 50 pessoas, de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e outros membros da equipa técnica.

Imprensa internacional incrédula: Situação no Sporting até faz manchetes em Itália

As agressões sofridas na terça-feira pelos futebolistas e membros da equipa técnica do Sporting é noticiada esta quarta-feira pela imprensa desportiva espanhola nas suas páginas interiores."Os 'ultras' voltam a agredir o futebol", titula a Marca, acrescentando em subtítulo que os "uns 50 encapuzados" batem em Jorge Jesus e na sua equipa depois de um treino na academia do clube, havendo 23 detidos e com os futebolistas a "ameaçarem" com a rescisão dos seus contratos.

Autor: Lusa