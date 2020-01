Imprensa inglesa volta a pressionar Solskjaer sobre Bruno Fernandes

A contratação de Bruno Fernandes por parte do Manchester United é um dos assuntos do momento em Inglaterra e a imprensa aproveitou a conferência de Ole Gunnar Solskjaer, de antevisão da partida de amanhã com o Wolverhampton, para a Taça de Inglaterra, para pressionar o treinador dos red devils a falar sobre o médio português do Sporting.





"Não tenho novidades sobre transferências até ao momento. Se tivermos algo novo diremos, mas para já não há notícias", garantiu o técnico.Tanto em Portugal como em Inglaterra diz-se que o negócio deve ficar concluído no final desta semana. O jornal 'The Sun', entretanto, revelou osque o internacional português tem à sua espera em Old Trafford.