Bruno de Carvalho perde recurso na Relação

Caiu, de vez, por terra o processo que resultou de uma providência cautelar de Bruno de Carvalho que pretendia impugnar as eleições de 8 de setembro no Sporting . O clube de Alvalade, sabe, já foi informado da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que confirma o desfecho da primeira instância.Bruno de Carvalho pretendia anular a última AG eleitoral com base na alegação de que não poderia ser impedido de concorrer às eleições, embora estivesse suspenso pela Comissão de Fiscalização, algo que o afastava, de facto, da corrida. A suspensão começou por ser preventiva e ganhou caráter definitivo, por um ano, no início de agosto, em cima da data limite para apresentar candidaturas. O mesmo castigo veio a ser confirmado a 15 de dezembro, pelo votos dos sócios, na AG que apreciou o recurso do ex-presidente e dos demais membros do anterior Conselho Diretivo sobre as respetivas suspensões.O recurso agora rejeitado na Relação invocava, ainda, que a presença de juízes na lista de Frederico Varandas poderia colocar em causa a parcialidade dos magistrados, caso estes tivessem de julgar alguma questão relacionada com a presidência do Sporting. O argumento também não foi considerado.