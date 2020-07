Ingleses adiantam interesse do Manchester United em Eduardo Quaresma

O portal 'Goal.com' adianta esta quinta-feira que o Manchester United é uma das várias equipas de topo europeias que terão intensificado as tarefas de observação a Eduardo Quaresma, juntamente com Chelsea, Liverpool, Juventus, Inter e Atlético Madrid.





Sem adiantar grandes pormenores sobre uma eventual contratação, o referido portal lembra apenas a ascensão de Quaresma nesta temporada pela mão de Rúben Amorim, recorda a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e antevê que seja apenas uma questão de tempo até que o defesa se torne no "próximo membro da geração dourada de Portugal e do Sporting a deixar o ninho".De notar que a notícia foi destaque noutros portais, com o 'Evening Standard' a dar-lhe seguimento referindo que o facto de Eduardo Quaresma ser agenciado pela Unique Sports Management pode ajudar o Manchester United numa eventual negociação. Tudo porque a referida agência conta com alguns jogadores do no plantel red devil, nomeadamente Aaron Wan-Bissaka e Axel Tuanzebe.