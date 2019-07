Ingleses apontam lateral direito do Fulham ao Sporting

O jornal inglês 'Daily Mirror' adianta esta sexta-feira que o Sporting estará a tentar a contratação do lateral direito irlandês Cyrus Christie. Internacional pelo seu país, Christie tem 26 anos, encontra-se vinculado ao emblema de Londres por mais duas temporadas e tem um valor de mercado de 3,5 milhões de euros.





De notar que o Sporting de momento conta com três laterais direitos no seu elenco (Bruno Gaspar, Stefan Ristovski e o reforço Valentin Rosier), pelo que o eventual reforço desta posição apenas deverá suceder caso os dois primeiros deixem Alvalade no atual mercado de transferência.