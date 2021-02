Ingleses avançam que o Arsenal está perto de chegar a acordo com o Sporting por Tiago Tomás

O jornal inglês 'The Sun' avança esta sexta-feira que o Arsenal está perto de chegar a acordo com o Sporting, com vista à transferência de Tiago Tomás para Inglaterra no próximo verão. Segundo a mesma publicação, o diretor técnico dos gunners tem estado a negociar diretamente com Hugo Viana nos últimos tempos.





O jovem jogador, de 18 anos, que assinou um contrato válido por cinco anos com o Sporting em junho do ano passado, tem uma cláusula de rescisão a rondar os 60 milhões de euros, no entanto, adianta o 'The Sun', dada a conjuntura financeira, o Sporting poderá aceitar a venda do passe por cerca de 22,8 milhões de euros.Mikel Arteta terá ficado impressionado com Tiago Tomás durante o jogo do Sporting com o Benfica, que o treinador do Arsenal seguiu atentamente por causa do duelo com os encarnados na Liga Europa, este mês.A publicação recorda ainda que há alguns anos, nos tempos de Arsène Wenger, o Arsenal esteve muito perto de garantir Cristiano Ronaldo e que acabou por deixar o craque fugir para o Manchester United. Um erro que os gunners não querem voltar a repetir...