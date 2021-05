Ingleses avançam que Manchester United já contactou o Sporting por causa de Nuno Mendes

O jornal inglês 'The Sun' avança esta segunda-feira que o Manchester United já contactou o Sporting, com vista à contratação de Nuno Mendes.





Os red devils estão impressionados com o jovem defesa, de 18 anos, considerando que podem fazer junto dos leões mais uma contratação certeira, à semelhança do que aconteceu há uns anos com Cristiano Ronaldo e há pouco tempo com Bruno Fernandes.Tal comojá avançara, além do Manchester United, também o Manchester City estaria na corrida pelo internacional português, mas o 'The Sun' afiança que os citizens não vão avançar pelo jogador, que tem uma cláusula de 60 milhões de euros.O jornal recorda que o jovem defesa, que também pode jogar a médio do lado esquerdo, teve um papel importante na conquista do título por parte do Sporting. E que é representado por Miguel Pinho, o mesmo empresário de Bruno Fernandes.Recorde-se que Nuno Mendes já foi dado como alvo de alguns dos maiores clubes europeus, incluindo o Nápoles e do Barcelona.