Ingleses avançam que três clubes da Premier League estão interessados em Eduardo Quaresma

A imprensa inglesa dá conta, esta sexta-feira, do interesse de três equipas do top-5 da Premier League - lote que inclui Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool e Arsenal - em garantir a contratação de Eduardo Quaresma na próxima temporada.





De acordo com a 'Sky Sports', representantes do defesa-central de 18 anos deram conta do forte interesse de alguns dos principais emblemas ingleses, isto apenas um dia após o jovem internacional sub-19 português estrear-se como titular na equipa principal dos leões, na deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS.Recorde-se que o contrato de Eduardo Quaresma com o Sporting termina em 2022, mas os leões depositam grandes esperanças no talento do jovem defesa-central, tendo já bem encaminhado o processo de renovação do jogador,