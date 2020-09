Ingleses colocam Sporting na luta por jovem português do Crystal Palace

O portal 'Team Talk' coloca esta quinta-feira o Sporting como uma das equipas interessadas na contratação do jovem médio ofensivo Brandon Aveiro, um jogador natural de Inglaterra mas com nacionalidade portuguesa que se encontra de momento vinculado ao Crystal Palace. De acordo com a mesma publicação, o jovem de 19 anos está também na mira do Everton e do West Ham, sendo que os hammers serão a equipa mais bem colocada para o garantir.





Aliás, segundo o 'Team Talk', Brandon Aveiro está por estes dias a treinar-se precisamente com o West Ham com a devida autorização por parte do Palace, mas o negócio ainda não está fechado, pelo que a situação poderá ainda mudar nos próximos dias. O jovem, refira-se, tem contrato por mais uma temporada com o Crystal Palace.