Ingleses dizem que Arsenal dá jogador ao Sporting para tentar baixar preço de Joelson

Depois de o empresário de Joelson, Kia Joorabchian, ter garantido que o jovem vai continuar no Sporting e negado qualquer tipo de negociação com o Arsenal, de Inglaterra chegam relatos de que os gunners não desistem de contratar o avançado de 17 anos.





De acordo com o 'Daily Star', o Arsenal está mesmo disposto a incluir um jogador do seu plantel no negócio, de forma a conseguir baixar o valor (45 milhões de euros) da cláusula de rescisão fixada pelo Sporting.