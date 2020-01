Ingleses dizem que Man. United desistiu de Bruno Fernandes

A possível transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United pode estar perto de ruir. Segundo avança o 'Goal', Joel Glazer, atual presidente dos red devils, cancelou as negociações pelo capitão do Sporting após a intransigência dos leões em pedirem 80 milhões de euros pelo negócio.





De acordo com a mesma fonte, o Sporting esperava que as negociações ficassem concluídas antes do final do mercado de inverno, mas a mudança do internacional português para Old Trafford ficou em causa face às cláusulas impostas pelos red devils para o negócio poder, eventualmente, chegar aos valores pretendidos pela direção leonina.Para que o negócio atingisse os 80 milhões de euros, Bruno Fernandes teria de vencer a Bola de Ouro e conquistar a Premier League durante o contrato com o emblema de Manchester e só alcançando estes dois pontos é que os valores do negócio poderiam ascender ao valor exigido pelos leões, sendo que 50 milhões seriam pagos a pronto no início das negociações.Contudo, apesar do contributo de Matt Judge, braço-direito do chefe executivo do Manchester United, Ed Woodward, e do empresário português Jorge Mendes para que o negócio pudesse chegar a bom porto, Joel Glazer não gostou do desenrolar das negociações, colocando, assim, em risco a transferência do médio português para Old Trafford.