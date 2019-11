Ingleses dizem que Manchester United está de olho em Matheus Pereira

Cedido pelo Sporting ao WBA até final da presente temporada, o brasileiro Matheus Pereira tem deixado boas impressões no Championship, de tal forma que, segundo o 'Mirror', as suas atuações terão mesmo chamado a atenção do Manchester United. De acordo com a referida publicação, o emblema de Old Trafford tem estado de olho nas exibições do brasileiro de 23 anos, podendo mesmo avançar com uma proposta no futuro.





De notar que o WBA tem uma opção de compra pelo extremo, no valor de 10 milhões de euros, uma verba que ao que tudo indica irá pagar em breve para manter o jogador em definitivo. Ora, accionando essa opção, e tendo em conta as boas atuações do brasileiro, o mais certo é tentar no futuro vendê-lo por uma verba bem superior, conseguindo desta forma um encaixe considerável.Para lá de Matheus, de referir que os red devils têm outros jogadores debaixo de olho, mas neste caso alvos bem mais caros. Falamos de Jadon Sancho (Borussia Dortmund) e Erling Haaland (RB Salzburgo), uma dupla jovem que poderá custar no conjunto uma verba próxima dos 200 milhões de euros.