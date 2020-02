Ingleses dizem que Mourinho está de olho em Rafael Camacho

A viver a sua melhor fase desde que assinou pelo Sporting no arranque da temporada - com quatro jogos consecutivos enquanto titular -, Rafael Camacho terá chamado atenção de José Mourinho segundo escreve o site 'Football Insider'. De acordo com aquela publicação, o jovem avançado de 19 anos conta com vários admiradores na Premier League, havendo a possibilidade de regressar àquele campeonato já no final da presente temporada.





Nesse sentido, o 'Football Insider' cita uma fonte dos spurs e assegura que a equipa londrina tem seguido atentamente os passos do jovem, que chegou a Alvalade no início da temporada proveniente do Liverpool, numa transferência efetuada a troco de cinco milhões de euros. Camacho, refira-se, tem contrato com os leões até 2023/24.