Ingleses dizem que Tottenham afastou-se de Bruno Fernandes

O Tottenham está mais longe de Bruno Fernandes, segundo noticia esta quinta-feira a Sky Sports. O interesse dos spurs no médio do Sporting esfriou, apesar dos contactos mantidos com o agente do jogador.Em causa estará a insistência do Sporting em aceitar apenas propostas na ordem dos 70 milhões de euros. Além disso, o facto de existirem outros clubes na corrida, como o Manchester United , pode levar a uma espécie de leilão pelo jogador, algo a que os londrinos não estarão dispostos.Estes últimos desenvolvimentos terão acontecido, ainda segundo a Sky Sports, depois de o agente de Bruno Fernandes se ter deslocado a Londres na quarta-feira.