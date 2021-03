Ingleses intrigados com Porro: «Por que razão jogou mais pela Espanha do que pelo Man. City?»

Pedro Porro estará provavelmente a viver a sua melhor fase da carreira, tanto a nível de clubes, onde é titularíssimo no Sporting, como no plano internacional, com a recente chamada à seleção espanhola. Uma ascensão que está a impressionar e até intrigar a imprensa inglesa, como o portal 'Goal', que esta quarta-feira lhe dedica um artigo para abordar o seu recente trajeto. E tudo começa numa questão: "Por que razão a mais recente estrela espanhola Pedro Porro, um jogador do Manchester City, jogou mais minutos pela sua seleção do que pelo seu clube?".





Uma pergunta que se explica pelo facto de Porro pertencer ao milionário emblema liderado por Pep Guardiola, um clube pelo qual nunca jogou - foi contratado em 2019 e cedido por duas ocasiões, primeiro ao Valladolid e agora ao Sporting - e no qual... poucos o conhecem. "[A sua estreia na seleção] mostra bem como as coisas mudaram no Manchester City, já que têm um novo internacional espanhol que poucos ouviram falar", escreve o mesmo artigo, que em seguida traça um perfil e analisa o seu percurso, desde a passagem sem "deixar grande impacto na La Liga", à explosão no Sporting, "onde tem sido peça fundamental na sua fantástica campanha".O 'Goal' recorda o facto de Porro ter sido o melhor defesa da Liga NOS entre novembro e janeiro e revela, citando fontes próximas, que "vários clubes estão a monitorizar o seu impressionante progresso no Sporting", um clube ao qual está cedido por mais uma temporada e que tem uma cláusula de compra de 8,5 milhões de euros - que irá exercer . A fechar, o portal inglês conclui: "De momento Porro pode passear-se por Manchester sem ser reconhecido, mas se continuar a crescer o espanhol passará a ser conhecido em toda a Europa".