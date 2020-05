Ingleses lembram história do malaio que fugiu do WBA para jogar no Sporting

Em 2011, na altura com 11 anos, Kobe Jae Chong perseguia o sonho de ser profissional nos relvados ingleses, mas o apelo de seguir os passos do seu ídolo falou mais alto. Guiado pelo pai, o jovem inglês de origem malaia decidiu 'desaparecer' do WBA e rumar, sem avisar ninguém, à Academia de Alcochete, para um período experimental no Sporting que mudou a sua vida para sempre. Só que não no aspeto que provavelmente nem o então jovem ou o seu pai esperavam...









"Foi uma loucura ter assinado pelo WBA. Lembro-me que o olheiro veio direto à minha casa e quis que assinasse logo contrato sem sequer fazer um período de testes. Fiquei no WBA por dois anos e o meu pai tinha um amigo em Portugal que era olheiro no Sporting. Acabei por desaparecer de Inglaterra e ir para um teste no Sporting. Era uma situação em que tinha mesmo de ir. Foi uma experiência incrível estar na mesma academia que criou o Cristiano Ronaldo. Foi difícil e duro, porque eu era muito jovem", assumiu o jovem, em declarações ao canal de youtube Non-League Gems.A experiência de duas semanas em Alcochete não correu bem, acabou por não convencer e o pior de tudo foi quando voltou a Inglaterra. "Ainda tinha contrato com o WBA e acabei por voltar, mas quando lá cheguei disseram-me que tinha sido dispensado por ter desaparecido durante duas semanas sem dizer nada a ninguém. Para ser sincero, quando me dispensaram do WBA fiquei muito abalado. Tinha imensos amigos na equipa e era muito novo. Foi difícil de engolir...", admitiu o médio centro, que depois se acabaria por voltar para o futsal, antes de regressar aos relvados para nova experiência no estrangeiro."O Cagliari tinha algumas filmagens minhas e decidiram levar-me a um torneio. Fui à experiência a Itália e joguei sob a orientação do David Suazo. Depois fui incluído no plantel que defrontou a Juventus. Foi uma loucura. Estava num clube da Serie A. Fiquei lá três anos e mal posso acreditar que passei de jogar nos iniciados em Inglaterra para jogos de juvenis em Itália frente a equipas como Inter, AC Milan, Hellas Verona ou Juventus. Nunca o esquecerei".A experiência em Itália acabou em 2018, sem grande sucesso, para depois voltar a Inglaterra, onde de momento atua no modesto Redditch...