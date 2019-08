Ingleses revelam a razão que levou o Manchester United a desistir de Bruno Fernandes

O 'Daily Mail' revela esta quarta-feira a razão que terá levado o Manchester United a não avançar para a contratação de Bruno Fernandes no recente mercado de transferências. Em causa, explica o referido jornal, estiveram os relatórios dos olheiros dos red devils, nos quais era desaconselhada a contratação do médio do Sporting.Ao que parece, e sempre segundo aquilo que o jornal inglês adianta, os observadores entenderam que Bruno Fernandes "perde a bola demasiadas vezes" e que o seu estilo de jogo não encaixa naquilo que Ole Gunnar Solskjaer queria para os red devils. Isto porque o norueguês tenciona apostar essencialmente em jogadores de confiança no que à posse diz respeito, algo que no entender dos olheiros o médio leonino não garantia.O mesmo artigo lembra também a estatística de acerto de passe da temporada passada do internacional português (75,1%), uma percentagem considerada baixa, especialmente levando em comparação os dados de Paulo Pogba (82,8%) ou Kevin De Bruyne (também na casa dos 82%).De resto, o 'Daily Mail' garante que o Manchester United irá em janeiro procurar um reforço do meio campo, mas que Bruno Fernandes não deverá ser a solução.