Ingleses revelam alíneas da proposta do Man. United por Bruno Fernandes e a desvantagem do Barça

Como Record adiantou, Bruno Fernandes está praticamente certo no Manchester United, por 55 milhões de euros, mais 10 M€ em objetivos facilmente concretizáveis e 15 M€ em objetivos mais complicados de atingir. E a 'Sky Sports' adianta agora que uma das alíneas para atingir estes 15 M€ passa pelo internacional português conquistar a Bola de Ouro e o United conquistar a Liga dos Campeões, por exemplo.





As maiores vendas da história do futebol português: Bruno Fernandes chega ao pódio



As maiores vendas da história do futebol português: Bruno Fernandes chega ao pódio

De resto, a publicação inglesa revela ainda que a proposta do Barcelona era ligeiramente superior mas que grande parte da verba só começaria a ser paga no verão, algo que terá pesado a favor do United no momento da tomada de decisão de Frederico Varandas.Recorde-se que o Barcelona tentou hoje intrometer-se na corrida . Os catalães contactaram mesmo o presidente leonino e procuravam garantir já o internacional português para emprestá-lo ao Valencia até final da época, como moeda de troca por Rodrigo, avançado dos che.