Ingressos para o PSV à venda

O Sporting deu ontem o pontapé de saída na venda dos bilhetes para a deslocação a Eindhoven, onde no próximo dia 19 os leões vão enfrentar o PSV na jornada inaugural da Liga Europa. Nesse sentido, a primeira fase foi destinada a sócios com Gamebox há 10 ou mais anos, sendo que a partir de hoje a venda será alargada aos restantes associados com lugar anual, independentemente dos anos de filiação. A partir de quinta-feira, o público em geral poderá adquirir o ingresso para a partida.

A este propósito, sublinhe-se que os bilhetes têm preço unitário de 25 euros, exceto para o sector da ‘First Class’ do Philips Stadium, que ascende aos 42,5 euros.