De acordo com informações da TVI, o inquérito às agressões em Alcochete transitou para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). O processo esteve no DIAP do Montijo, mas a Procuradoria-Geral da República decidiu mudar o caso para o departamento do MP que investiga a criminalidade mais violenta e organizada, como são os casos de terrorismo.