Insólito: Neto saiu de Leiria sem medalha

O momento de entrega das medalhas de vencedor da Allianz CUP ficou marcado por uma situação caricata a envolver Luís Neto. O defesa central do Sporting, suplente utilizado esta noite - entrou em cima do minuto 90 -, saiu de Leiria sem a sua medalha, já que não havia suficientes para entregar a todos. Por isso, Pedro Proença reservou as derradeiras para o treinador Rúben Amorim e também para Sebastian Coates, o capitão.