Insultos a Varandas e arremesso de objetos valem multa superior a 10 mil euros ao Sporting

A Liga multou o Sporting em cerca de 12.600 euros devido ao comportamento dos seus adeptos no encontro de domingo com o Gil Vicente. No comunicado da FPF, constata-se que a grande fatia desse valor (10.200) se deveu ao arremesso de objetos, nomeadamente um isqueiro, para o terreno de jogo, na direção do árbitro (sem o atingir), quando Sandro Lima se preparava para cobrar um penálti a favor dos gilistas.





De resto, os leões foram multados ainda em 500 euros por insultos de elementos das claques a Frederico Varandas, proferidos " repetidamente" durante a partida. Por fim, a multa de 1913 euros deveu-se ao facto de as claques terem deflagrado um petardo.