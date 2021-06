Inteligência artificial 'coloca' Porro nos Jogos Olímpicos

Tal como havia feito quando saiu a convocatória da seleção absoluta para o Euro'2020, a empresa Olocip, detida pelo antigo jogador Esteban Granero, decidiu fazer uso da inteligência artificial (IA) e, com base nos dados recolhidos, produzir a lista ideal da Espanha para disputar os Jogos Olímpicos. E aqui o grande destaque vai para a inclusão de Pedro Porro, que segundo esta ferramenta seria um dos nomes que deveria estar na convocatória de Luis de la Fuente.





Para a elaboração desta lista 'imaginária' a Olocip pontuou os jogadores de acordo com um ranking de 0 a 100, no qual indica o impacto que o jogador teve no seu contexto. Esta pontuação, refira-se, foi "criada com base num sistema que avalia de forma objetiva cada ação que o jogador produziu no terreno de jogo". Recolhidos os dados, a ferramenta de IA fez o resto do trabalho e escolheu os jogadores ideais para serem chamados a Tóquio'2020.Em comparação com a lista final da Espanha entrariam, para lá de Porro, Unai Núñez, Hugo Guillamón, Angeliño, Manu Morlanes, Carles Aleñá, Brais Méndez e Sergi Canós. Note-se que a ausência de Porro na lista se deveu ao facto de o Sporting não ter aceite a sua chamada, algo que está em condições de fazer por esta competição não fazer parte do calendário FIFA.