Internacionais sub-21 regressam ao trabalho no Sporting

Os internacionais sub-21 portugueses Luís Maximiano e Miguel Luís regressaram este domingo aos treinos do Sporting, que prepara o encontro com o Alverca, para a Taça de Portugal.O treinador dos leões, Silas, voltou a chamar vários jogadores da equipa sub-23, entre os quais Pedro Mendes, que também esteve ao serviço da seleção sub-21, mas que não pode ser utilizado nos jogos da equipa principal a nível interno.De acordo com a nota publicada no site do Sporting, Rodrigo Battaglia fez tratamento e ginásio, e Jovane Cabral apenas tratamento, enquanto Fernando está a recuperar de uma virose.O Sporting volta a treinar na segunda-feira, às 10:00, numa sessão à porta fechada na Academia de Alcochete.Os leões visitam o Alverca, do Campeonato de Portugal, na quinta-feira, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.