O portal egípcio King Fut revela este domingo que o Sporting é uma das equipas interessadas na contratação do avançado nigeriano Junior Ajayi, do Al Ahly. Internacional pelo seu país, o dianteiro de 22 anos foi um dos elementos em destaque no campeonato egípcio, com nove golos, alguns deles decisivos no título conquistado pela sua equipa.Segundo o mesmo portal, as atuações do avançado terão chamado a atenção de Augusto Inácio, diretor desportivo dos leões, um dirigente que, curiosamente, encerrou a sua carreira de treinador com uma passagem pelo Egito, no Zamalek.

Autor: Fábio Lima