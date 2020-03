Investimento em Rúben Amorim ao nível da contratação mais cara de sempre do Sporting: Bas Dost

O Sporting fechou terça-feira a contratação de Rúben Amorim, que deve ser confirmado esta quarta-feira como o sucessor de Silas. Os leões aceitaram pagar 10 milhões de euros ao Sp. Braga, quase a pronto e não haverá jogadores envolvidos. Saiba aqui todos os pormenores.





O investimento em Amorim fica ao nível da contratação mais cara de sempre do Sporting: Bas Dost custou 10 milhões de euros em 2016 (mais 1 milhão por objetivos).Rúben Amorim conduzirá o Sporting nos 11 jogos que restam para o final do campeonato: Aves (c), V. Guimarães (f), P. Ferreira (c), Tondela (c), Belenenses SAD (f), Gil Vicente (c), Moreirense (f), Santa Clara (c), FC Porto (f), V. Setúbal (c) e Benfica (f).