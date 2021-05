Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Iordanov recorda cachecol no Marquês: «Ser do Sporting não é para qualquer um. É um privilégio» Antigo capitão dos leões revive festa do título de 2000 e garante que equipa vai voltar a ser campeã esta época