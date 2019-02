Irmã de Bruno de Carvalho e a rescisão de Acuña: «Carta é factual e foi escrita por um analfabeto»

Alexandra de Carvalho, irmã de Bruno de Carvalho, reagiu às declarações da mulher de Acuña - que acusou o antigo presidente do Sporting de serdepois deste ter dito que o argentino quis rescindir mas falhou os prazos. "Hoje sou surpreendida pelas palavras da namorada do jogador Acuña, e não pude ficar calada. Talvez o seu namorado não lhe conte tudo o que faz ou, talvez, seja um ato de desespero, mas a verdade tem de ser reposta: Acuña, ou o seu agente por ele, rescindiu e a carta de recisão é documento factual. É uma carta cheia de erros, escrita por um analfabeto, que apenas não surtiu efeito por não ter sido enviada nem à Liga, nem à Federação", refere Alexandra de Carvalho."Durante cerca de 8 anos, até à Carta Aberta que escrevi dia 1 de Agosto 2018, assisti, com recato, a ataques constantes a um dos meus irmãos. Vi-o ser atacadocada vez com mais violência. Para o fazer desistir do seu clube abriram mais e mais frentes de batalha. Pensaram que o miúdo que concorreu em 2011 desistiria fácil. A sério??? Claro que o pormenor de terminar em Golpada às claras e frente a um país inteiro foi imprevisível... Afinal estamos num país de Direito que tem que ser capaz de controlar Interesses financeiros selvagens, sejam eles grosseiros ou de punhos de renda. Neste caso ambos entraram em ação e tem sido um filão de ouro para audiências televisivas, que de cinzentismo anda o país fartíssimo. Parece uma Aventura Infernal.. parangonas mentirosas de alguma comunicação social, ameaças escritas e até esperas à porta de sua casa. Foram 8 anos em que a família teve que viver em constante sobressalto.Felizmente, Poucos sabem o que é viver numa situação de sequestro desnecessário na própria casa, sem poder, sem um segurança, ir sequer tomar um café.Hoje sou surpreendida pelas palavras da namorada do jogador Acuña, e não pude ficar calada. Talvez o seu namorado não lhe conte tudo o que faz ou, talvez, seja um ato de desespero, mas a verdade tem de ser reposta: Acuña, ou o seu agente por ele, rescindiu e a carta de recisão é documento factual. É uma carta cheia deerros, escrita por um analfabeto, que apenas não surtiu efeito por não ter sido enviada nem à Liga, nem à Federação. Garota antes de acusar ou desmentir seja quem for é sensato informar-se."Bruno de Carvalho acusou Acuña de ter rescindido contrato, porém fora dos prazos definidos, e a mulher do jogador do Sporting não tardou... a responder. Maria Julia Silva recordou a "pior semana" da sua vida no rescaldo do ataque à Academia, frisando que Acuña estava "no seu direito" em rescindir, algo que, garante, "não fez"."É incrível o nível de cinismo deste senhor [Bruno de Carvalho], alguém o devia ajudar porque não só é mentiroso como perigoso", frisou, fazendo juras de amor aos leões: "Hoje tudo está muito melhor. Amamos o Sporting e nada nem ninguém o mudará."