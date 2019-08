Irmão de Joelson assina contrato com o Sporting

O Sporting continua a reforçar os escalões jovens, de olhos postos no futuro. Saná Fernandes, de 13 anos, irmão de Joelson Fernandes, assinou ontem contrato de formação com o clube de Alvalade, ao qual já estava ligado. O acordo é válido por três épocas e inclui uma opção por mais duas temporadas. Joelson Fernandes, recorde-se, tem apenas 16 anos e tem sido presença regular nos trabalhos da equipa principal, com Marcel Keizer; foi, inclusive, chamado ao estágio que o Sporting realizou na Suíça. Tal como o irmão, Saná é um avançado sobre quem recaem grandes expectativas. Para já, terá oportunidade de trilhar o mesmo caminho de Joelson.