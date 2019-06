Irmão de Ronaldinho dá força a Raphinha

Raphinha nunca escondeu a admiração que nutre por Ronaldinho, tanto que já admitiu que foi o internacional brasileiro quem o inspirou a seguir o sonho de ser jogador profissional. Ontem, o extremo do Sporting partilhou, nas suas redes sociais, uma mensagem de força que recebeu do irmão de ‘Dinho’, Roberto de Assis, que tem também a particularidade de ter sido jogador do Sporting em duas ocasiões (1995/96 e 1997/98). "Joguei nessa equipa e sei que está num clube com uma história muito bonita. Tenho a certeza de que vais marcar a tua passagem", atirou Assis, exibindo uma camisola do Sporting autografada que recebeu das mãos de Raphinha: "Muito obrigado pelo presente. Tenho muito orgulho na tua trajetória, estarei sempre a torcer por ti", rematou o brasileiro, de 48 anos.