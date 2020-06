Isabel Trigo Mira: «Um golo fenomenal de Jovane à Cristiano Ronaldo»

Isabel Trigo Mira, ex-dirigente do Sporting, mostrou-se agradada com a exibição do Sporting frente ao Tondela (triunfo por 2-0) e deixou elogios a Rúben Amorim.





Temos especialista: Jovane Cabral volta a marcar um golaço de livre Temos especialista: Jovane Cabral volta a marcar um golaço de livre

"Uma boa primeira parte com um golo fenomenal de Jovane à Cristiano Ronaldo. É efetivamente a figura do jogo. O Rúben Amorim conseguiu colocar esta equipa a jogar. Esta equipa joga com vontade e alegria. Não parece a mesma. O confinamente para o Sporting foi bom. Deu tempo ao treinador de colocar a equipa a jogar como ele queria. Estou muito satisfeita. O Rúben Amorim está a fazer um bom trabalho, nota-se nos jogadores. Houve ali uma grande volta. Se continuar assim, atenção ao próximo ano com esta equipa. Há miúdos bons, que vieram da formação. Temos de apostar na formação. A formação é uma das minhas paixões. Os miúdos vão com uma vontade doida para jogar no Sporting. Estamos a conseguir miúdos com qualidade", disse a Record.