Italianos apontam filho de Simeone ao Sporting

No mercado em busca de um avançado para suprir a eventual saída de Bas Dost, o Sporting terá fixado as suas atenções em Giovanni Simeone, segundo aponta o jornal italiano 'La Nazione'. De acordo com a informação daquele diário transalpino, os leões já terão inclusivamente iniciado contactos com a Fiorentina, tentando negociar um empréstimo válido por uma temporada do dianteiro de 24 anos - os viola estarão mais inclinados para uma cedência de duas épocas.





Com contrato até 2023 e bastante utilizado nas duas temporadas que leva em Florença, o filho de Diego Simeone terá perdido o seu espaço nos viola tendo em vista a nova temporada e estará na rota de saída, surgindo Cagliari, Lazio e Sassuolo também como possíveis destinos.