Italianos apontam Wendel ao Nápoles

O nome de Wendel foi esta segunda-feira associado ao Nápoles, por alegadamente ter sido oferecido ao clube italiano, orientado por Gennaro Gattuso, com vista à próxima temporada.





De acordo com o portal 'Area Napoli', o internacional sub-23 pelo Brasil terá sido proposto como substituto do compatriota Allan, que pode estar de malas aviadas para o At. Madrid para, por sua vez, fazer face à provável saída de Thomas Partey para o Arsenal.Dentro deste 'castelo de cartas', a referida fonte sublinha que o passe do médio brasileiro do Sporting se fixa nos 20 milhões de euros. Além de Wendel, também Castrovilli (Fiorentina) e Veretout (Roma) também serão nomes a ter em conta pelo Nápoles.