Italianos atentos a João Mário: «Com ele o Sporting sonha com o título»

Emprestado pelo Inter Milão ao Sporting até final da temporada, João Mário está a viver um arranque de época bastante positivo no Sporting e até já chama a atenção da sempre exigente imprensa italiana. Esta terça-feira, por exemplo, o portal 'Goal', na sua versão transalpina, dedica-lhe um longo artigo, no qual fala num "renascimento" do médio português e assume que com ele em campo "o Sporting sonha com o título".





O 'Goal' lembra a transferência cheia de esperanças em 2016, quando custou 40 milhões de euros aos cofres do Inter Milão, que se acabou por traduzir num "desapontamento, de tal forma que o médio saltou de um empréstimo para outro". Primeiro o West Ham, depois do Lokomotiv Moscovo e agora o Sporting, o clube onde segundo a análise feita "João Mário parece ter finalmente reencontrado o seu futebol".O portal italiano olha às estatísticas até ao momento e aponta-o como peça importante numa "equipa que sonha em grande". "Na Liga ainda não perderam qualquer jogo e comandam a tabela com 5 pontos sobre o Benfica. Os leões procuram um título que lhes escapa desde 2002 e devem-no às performances do médio que pertence ao Inter", acrescenta ainda o mesmo site, que a finalizar recorda o seu golo decisivo diante do Belenenses, no domingo, o primeiro de João Mário pelo Sporting desde 2016