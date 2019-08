Italianos avançam negociações por Raphinha e Montella confirma interesse

Depois de na semana passada ter visto o seu nome apontado ao Rennes , o brasileiro Raphinha foi esta quarta-feira associado à Fiorentina, segundo aponta a imprensa italiana. De acordo com a Sky, a turma viola já estará inclusivamente em negociações com o Sporting, tentando numa primeira fase convencer os leões a baixarem dos 25 milhões de euros que inicialmente terão pedido pelo brasileiro.Detentor de passaporte italiano, Raphinha é visto por Vincenzo Montella como uma boa opção para reforçar o ataque, ainda que neste sentido seja uma espécie de plano C, já que o nome do leão apenas surgiu em agenda após as negas das por Matteo Politano (Inter) e Domenico Berardi (Sassuolo).Pouco depois da primeira informação do interesse, Vincenzo Montella confirmou querer a contratação do brasileiro, o qual considera ser um "jogador bastante interessante". "Tem características similares às de Ribéry. É um jogador que me agrada", declaro o técnico, comparando o atual jogador do Sporting ao francês que curiosamente esta quarta-feira foi anunciado como reforço dos viola