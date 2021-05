Italianos colocam Tiago Tomás como alvo da Roma de Mourinho

Tem apenas 18 anos, já é internacional sub-21 e está a cumprir a primeira época completa no Sporting. As exibições de Tiago Tomás estão a despertar a cobiça de vários clubes além-fronteiras e, depois de ter sido dado como alvo do Arsenal, ainda em fase precoce desta época, foi agora associado a clubes de topo da Serie A.





De acordo com a versão italiana do portal "OneFootball", o jovem avançado leonino está na lista de potenciais reforços da Roma, que na próxima temporada será treinada por José Mourinho, e ainda do AC Milan, que tem nas suas fileiras Diogo Dalot e Rafael Leão.Tiago Tomás promete ter um verão quente, ele que, por esta altura, já é o jogador sub-19 da história do Sporting com mais golos marcados na época de estreia na equipa principal. São seis golos que superam as marcas de, entre outros, Ricardo Quaresma ou Cristiano Ronaldo.Por falar no atual jogador da Juventus, ainda na semana passada Tiago Tomás foi comparado a ele numa espécie de apresentação ao futebol italiano feita pela "Gazzetta dello Sport". O portal "OneFootball" também carregou nos elogios ao jovem atacante, que vê como "um predestinado".De acordo com aquela publicação, "não é por fruto do acaso" que TT "está a ser seguido pelos clubes de topo". Os italianos sublinham tratar-se de "um avançado moderno" que, sob as ordens de Rúben Amorim, "tem demonstrado qualidade, inteligência e uma capacidade fora do comum para gerir a pressão".Tiago Tomás, recorde-se, está a recuperar de uma lesão e, por isso, vai falhar o jogo desta quarta-feira, frente ao Rio Ave, que poderá deixar o Sporting ainda mais perto da conquista do campeonato. A confirmar-se, esse será o segundo título na carreira sénior do avançado, depois de ter ajudado os leões a vencer, igualmente esta época, a Allianz Cup.