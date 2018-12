Italianos dão como certa 'devolução' de Sturaro à Juventus

Stefano Sturaro arrisca-se a ser o protagonista de uma das mais curtas (e insólitas) passagens pelo Sporting nos últimos tempos. Garantido junto da Juventus a título de empréstimo perto do fecho do mercado, o médio deverá ser devolvido pelos leões aos italianos já no mercado de janeiro, sem sequer ter feito um único treino em Alcochete, devendo seguir carreira ao serviço do Bolonha, clube que já terá avançado com contactos para tentar esse negócio.Segundo a Sky Sports, o Bolonha quererá juntar a este negócio, aparentemente por empréstimo, ainda os serviços do jovem avançado Moise Kean.Lembre-se que Sturaro chegou a Lisboa em meados de agosto para assinar contrato e regressou no imediato a Turim, onde prosseguiu a recuperação de uma grave lesão no calcanhar direito. O processo acabou por se demorar e, quatro meses volvidos, ainda não regressou e, ao que parece... não o fará.