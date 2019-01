O portal italiano 'TuttoMercatoWeb' adianta que o Génova decidiu avançar para a rescisão do contrato de empréstimo de Iuri Medeiros, seis meses antes do inicialmente acordado entre os italianos e o Sporting. Apenas com 14 encontros disputados no último ano, período no qual marcou dois golos, o extremo de 24 anos, que tem contrato com os leões até 2022, terá agora de encontrar um novo clube para prosseguir carreira.

