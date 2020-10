Italianos dizem que Maximiano esteve próximo de rumar à Sampdoria

O jornal italiano 'Il Secolo XIX' adianta este sábado que Luís Maximiano esteve bastante perto de deixar o Sporting para rumar à Sampdoria no recente mercado de transferências, numa transferência que previa um empréstimo de uma temporada com cláusula de opção de compra de 7 milhões de euros. De acordo com a referida publicação, o entendimento entre clubes estava fechado e a transação parecia praticamente certa, até que a negociação acabou por ser travada devido a um desentendimento de última hora a envolver... Bruno Fernandes.





É que, segundo o 'Il Secolo XIX', o Sporting terá pedido para que a formação italiana 'anulasse' a dívida que reclama pela transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United, na ordem dos 4,5 milhões de euros, algo que os italianos não aceitaram, por entenderem que têm razão e que irão ganhar no processo colocado no TAS. Com essa divergência em cima da mesa, o negócio acabaria mesmo por fracassar e a Samp voltaria atenções para Karlo Letica.