Italianos dizem que Milan pondera dar André Silva para ter Bruno Fernandes

O 'Tuttosport' adianta esta segunda-feira que o AC Milan se prepara para atacar em força a contratação de Bruno Fernandes, num potencial negócio no qual estará a ponderar incluir André Silva. Segundo aquela publicação, ainda não foram feitos contactos entre clubes, mas os milaneses já terão falado diretamente com Miguel Pinho, o empresário do médio, tentando perceber a sua disponibilidade para uma eventual transferência.O 'Tuttosport' explica que a inclusão de André Silva seria uma forma de tornar o negócio mais acessível do ponto de vista financeiro para os italianos, ainda que nesse caso os milaneses tenham a noção de que, mesmo assim, terão de investir 40 milhões de euros em 'cash' para chegar aos 70 milhões pedidos por Frederico Varandas (isto porque André Silva está avaliado em 30M€). De resto, notar que a inclusão de André Silva no negócio é vista em Itália como tendo mão de Jorge Mendes, super-empresário que gere a carreira do antigo jogador do FC Porto e que na semana passada esteve também envolvido na negociação (falhada) de Bruno Fernandes para a Premier League.Por fim, de referir que o AC Milan se encontra neste momento a tentar encontrar colocação para Suso, podendo com esse negócio gerar ganhos que permitam avançar para o tal negócio com o Sporting por Bruno Fernandes.Ainda assim, de notar que, ao queapurou, até ao momento não chegou a Alvalade qualquer tipo de abordagem pelo médio nos últimos dias.