Italianos veem "Sporting humilhado"

O Sporting vem ultrapassando, desde maio de 2018 - altura em que aconteceu o ataque à Academia de Alcochete -, um período conturbado na história do clube, que foi este domingo analisado pelo conceituado jornalista italiano Pippo Russo, na revista 'Guerin Sportivo'.





Desde a presidência de Bruno de Carvalho à subida de Frederico Varandas à liderança do clube, passando ainda pela contribuição de Jorge Mendes nas rescisões de Rui Patrício e Daniel Podence, ou até mesmo a contratação de Rúben Amorim, Pippo Russo questiona a liderança do atual presidente leonino e a sua ligação com o superagente português.O artigo publicado este domingo dá conta "presença longínqua" do empresário português em negociações dos leões aquando da presidência de Bruno Carvalho, uma atitude que, de acordo com o jornalista italiano, "mudou com a chegada do Dr. Varandas" à liderança do clube.Na sua análise, Pippo Russo refere ainda que o superagente de futebol tem "relações privilegiadas com o Benfica", questionando a sua contribuição profissional no que toca ao seu envolvimento em negociações do Sporting, exemplificando com as transferências de Rui Patrício, para o Wolverhampton, e de Daniel Podence, que na altura mudou-se para os gregos do Olympiacos.Contudo, o Sporting não é o único visado no artigo. Pippo russo 'atira-se' ainda ao Sporting de Braga, clube que diz ser "uma criatura de Jorge Mendes", dado o seu envolvimento numeroso em transferências de jogadores de e para o emblema minhoto. O mesmo aconteceu com Rúben Amorim, treinador que se mudou para Alvalade, após o Sporting ter exercido a cláusula de 10 milhões de euros. Valor esse que ainda não foi pago pelos leões e que o jornalista italiano não deixou passar: "Mau pagador. Que pena, Dr. Varandas", concluiu.