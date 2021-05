Italianos voltam a colocar Lyanco na mira do Sporting

Lyanco, jogador do Torino que já tinha despertado o interesse do Sporting no passado, estará na mira dos leões novamente. Segundo avança o site 'Calciomercato', o jogador brasileiro, naturalizado sérvio, poderá ser um dos elementos que está de saída do plantel do Torino e Urbano Cairo, presidente do clube, estará mesmo disposto a baixar as exigências económicas para vender o jogador.





Recorde-se que o pai de Lyanco, em declarações à Antena 1 no passado mês de setembro , já tinha afirmado que o interesse do jogador em representar o Sporting era "muito grande", podendo facilitar o negócio.