Iuri Medeiros confirmado no Nuremberga

Iuri Medeiros, extremo de 25 anos, vai ser jogador do Nuremberga da 2.ª divisão alemã. O Sporting confirmou a cedência a título definitivo, através de um comunicado publicado no seu site oficial.





"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o FC Nürnberg para a transferência definitiva do jogador Iuri Medeiros. A Sporting CP - Futebol, SAD deseja ao jogador os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se.Os leões não adiantam os valores envolvidos na transferência, nem a validade do contrato assinado pelo jogador com os alemães.