Ivanildo certo no Rizespor

Ivanildo Fernandes vai mesmo prosseguir carreira no Rizespor. Como Record havia avançado, o clube turco avançou pelo empréstimo do central e as partes limaram ontem os derradeiros detalhes, pelo que o jogador de 23 anos será hoje apresentado. O negócio por Ivanildo, que até à data tinha sido pouco utilizado no Trabzonspor (dez jogos e um golo), não contempla cláusula de opção de compra.