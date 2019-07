Ivanildo deve sair para jogar

Outro central que pode sair, mas a título de empréstimo, é Ivanildo Fernandes, que participou no estágio na Suíça, mas não foi utilizado, por fadiga muscular.





Os leões têm recebido várias abordagens, entre as quais a dos turcos do Basaksehir, mas ainda não tomaram uma decisão. Certo é que ficar como quarto central e jogar com pouca regularidade é um cenário que desagrada a todas as partes.