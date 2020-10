Já é conhecido o castigo de Rúben Amorim

Rúben Amorim foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com 6 dias de suspensão e uma multa de 3.825 euros pelo comportamento no Clássico entre o Sporting e o FC Porto, onde foi expulso pela equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho.





Rúben Amorim expulso por protestos após lance polémico na área do FC Porto Rúben Amorim expulso por protestos após lance polémico na área do FC Porto

O treinador dos leões foi punido por "Lesão da honra e da reputação" - "O agente foi considerado expulso porque abandonou a área técnica tendo-se dirigido para próximo da linha lateral contestando uma decisão da equipa de arbitragem gritando por diversas vezes: "Vão para o c……!" Após ter sido expulso, voltou a gritar: "Vão para o c……, isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha!". Conforme relatado no Relatório do Árbitro.)", lê-se no Mapa de Castigos do CD.Apesar de só agora ter sido divulgado o castigo, Rúben Amorim já estava suspenso preventivamente desde domingo, o dia seguinte ao Clássico. Tendo em conta que o castigo será de seis dias, este terminará sexta-feira e o técnico poderá estar no banco do Sporting no próximo sábado, no jogo com o Santa Clara, nos Açores.