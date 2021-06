Já foram produzidos um milhão de gelados 'Perna de Pau' do Sporting campeão

O Sporting anunciou esta quinta-feira, num comunicado no seu site, que a edição especial dos gelados alusivos ao título de campeão nacional já voltaram a estar à venda em todo o país. Após os 'pernas de pau' verdes terem esgotado em poucos dias, a marca 'Olá' duplicou a produção, "o que contribuiu para alcançar a marca de um milhão de gelados produzidos".





"O gelado comemorativo do título de Campeão Nacional não pára de deliciar os Sportinguistas", escreveu o Sporting no comunicado. "Para os que ainda não tiveram oportunidade de descobrir o sabor do Campeão, podem fazê-lo durante todo o Verão", avisa o clube leonino.Os gelados estarão à venda em todo o país nos pontos de venda habituais, para além da Loja Verde e dos pontos de venda à volta do Estádio de Alvalade.