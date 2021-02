Já houve outro jogador do Sporting despenalizado a horas do dérbi

A despenalização de João Palhinha para o dérbi com o Benfica não é caso virgem no universo sportinguista. Na temporada 2018/19, Stefan Ristovski também foi autorizado a jogar frente às águias na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no dia 6 de fevereiro de 2019.





Na altura, o lateral macedónio foi despenalizado também a poucas horas do apito inicial – neste caso foram 3 horas antes – e não chegou a ser utilizado, por opção do treinador Marcel Keizer. Após a derrota na Luz (1-2), técnico holandês explicou o sucedido: "Soubemos três horas antes do jogo. Foi um pouco tarde."A explicação de Keizer está relacionada com a preparação da equipa para o confronto com o Benfica. Como não sabia se poderia ou não contar com o internacional pela Macedónia do Norte, o treinador optou por planear o dérbi com a consciência da decisão do momento: Ristovski estava suspenso. Até porque o lateral já tinha falhado o dérbi com as águias do fim-de-semana anterior (derrota, 2-4, em Alvalade) para a Liga NOS. Já tinha cumprido o primeiro de dois jogos de suspensão na sequência da expulsão em Setúbal (1-1).É por isso que o Sporting, no comunicado divulgado esta segunda-feira, lança duras críticas à atuação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol: "Forçou a Sporting, SAD a tomar opções desportivas que a prejudicam seriamente. Não é possível preparar adequadamente – muito menos um desafio com a importância de hoje – com este tipo de incerteza."