«Já vejo alguma euforia dos rivais... mas quem está em primeiro somos nós»

O Sporting empatou (1-1) na receção ao Famalicão e perdeu terreno para os rivais FC Porto e Benfica. Os leões têm agora seis pontos de vantagem para os dragões e nove para o encarnados. O campeonato está em aberto, mas três conhecidos adeptos dos verdes e brancos lembram que é o Sporting quem está na frente.





"É muito frustrante perder quatro pontos nas últimas duas jornadas e deixar os rivais aproximarem-se. Espero que esta diferença pontual chegue para sermos campeões. Não havia necessidade de fazermos os rivais acreditarem. Já muitas vezes ouvimos dizer que a equipa do Sporting é jovem, mas essa é a verdade. Temos que entrar forte e procurar marcar sempre mais do que um golo. Gerir vantagens mínimas, por vezes, leva a surpresas. Faltou alguma experiência e espero que no próximo jogo possamos conquistar os três pontos.""Houve superioridade do Famalicão em termos táticos. O sistema de três centrais só funciona se um ou dois dos centrais souberem construir… o que não aconteceu. O Gonçalo Inácio faz muita falta neste capítulo. O resultado ajusta-se à superioridade do famalicão, que fez um belo jogo. Os dirigentes do Sporting têm agora um papel muito importante, pois é preciso acalmar a equipa. Tem que se passar uma mensagem de confiança porque somos nós que vamos em primeiro. Quem dera aos outros estarem na nossa posição.""Um jogo em que o sporting teve volume ofensivo, mas foi ineficaz. Custa terem desperdiçado a vantagem pouco depois de terem marcado… ainda por cima num jogo em casa. Estes jogos são decisivos na corrida ao título e o Sporting tem que dar uma resposta já para a semana. A equipa teve uma boa atitude, mas foi perdulária na finalização… o que não costuma acontecer. E é importante dizer que ficou um penálti por marcar sobre o Jovane e não me refiro ao lance que aconteceu perto do final. Mas é nestes jogos que se fazem os campeões. O campeonato está em aberto. Já estou a ver algumas reacções de euforia dos nosso rivais, mas quem está em primeirosomos nós. Não trocava de lugar nem de calendário com ninguém."