Jackson Martínez rendido a Rúben Amorim: «Basta ouvi-lo»

Jackson Martínez é um profundo conhecedor do futebol português e não poupa elogios à época que o Sporting tem feito este ano. Por detrás do sucesso dos leões, o antigo jogador de FC Porto e Portimonense elogia o trabalho levado a cabo por Rúben Amorim.





"A segurança que transmite aos jogadores e a convicção que tem... Basta escutá-lo para perceber isso. Desde o primeiro dia em que pegou na equipa, mostrou uma segurança admirável. Assumiu um grande compromisso, ainda com pouco tempo como treinador, para liderar um clube com grande exigência. Tens de ter caráter para tomar decisões difíceis que vão ajudar a equipa. Ele tem transmitido isso aos jogadores. Essa mudança deve-se ao trabalho que ele tem feito", afirmou à Antena 1.E prosseguiu: "Agora é o momento do Sporting, mas mesmo com esta grande vantagem já conhecemos muitos casos que, à medida que os jogos vão passando, vão perdendo e os adversários aproximando-se. Penso que FC Porto e Benfica vão continuar fortes nesta luta e tentar encurtar distância. Mas o Sporting está a fazer um grande trabalho"."O Sporting analisou bem o treinador que achava que podia funcionar melhor. Tem muito mérito em construir uma equipa com muitos jovens da formação. Depois de tanto tempo, pode surpreender esta vantagem, mas se virmos o trabalho que está a ser feito, já não surpreende. A surpresa seria se fossem primeiros, não jogando tão bem. o treinador te muito a ver, os jogadores e o clube também, principalmente em tão pouco tempo", concluiu o colombiano na véspera do seu antigo clube, o Portimonense, defrontar o Sporting em Alvalade.